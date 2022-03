Patty Pravo e il fidanzato 30enne: «A 74 anni sono piena di sorprese». Chi è lui

Patty Pravo non si è mai posta limiti, nemmeno in amore. Con cinque matrimoni alle spalle e uno svariato numero di spasimanti, la cantante ha sperimentato diverse forme di relazioni, ma l'ultima, quella con il suo assistente personale Simone Folco, più giovane di 44 anni, lei ama definirla «un lampo amoroso».

In un'intervista a Chi, l'artista ha ripercorso la propria vita sentimentale, soffermandosi in particolare sul legame con lo stylist Simone Folco che, nonostante la giovane età (è nato nel 1992), riesce a tenere a bada il temperamento della Pravo, esercitando nei suoi confronti un senso di protezione. «Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa».

Nonostante questo legame speciale, la cantante si considera felicemente single: «Per onestà, agli uomini che ho amato ho mostrato sempre il peggio di me, così da evitare brutte fregature». Di lei in passato c'è chi diceva che gli uomini non li amasse, li prosciugasse, puntando il dito contro le sue relazioni tormentate. «Su di me hanno detto di tutto – prosegue la cantante –: all’inizio pensavano fossi un uomo! Andarono persino da mio padre per averne conferma. Hanno raccontato che ero in miseria mentre io vivevo allo Chateau Marmont di Los Angeles. Con me le sorprese non sono mai finite, nemmeno ora che ho 74 anni».

Patty Pravo, mamma mancata per una promessa all'ex marito

Nella lunga intervista al settimanale Chi, Patty Pravo ha anche parlato del suo primo amore: «A 14 anni nevicava molto e, invece di andare a scuola, provai il sesso in un campo innevato. Piacere carnale e visivo». Oltre che della propria scelta di non avere figli, conseguenza di una promessa con Gordon Angus Faggetter, batterista inglese dei Cyan Three a cui era rimasta legata per quattro anni alla fine degli Anni 60.

«Quando io e Gordon ci siamo separati ci siamo fatti una promessa: nessuno dei due avrebbe mai avuto figli, visto che a noi non erano arrivati». E così fu. Nella sua vita Patty Pravo avrebbe avvertito solo una volta il desiderio di diventare madre: «Solo per un momento mi sono immaginata con il pancione, un vestito azzurro di chiffon, un grande cappello di paglia che correvo… quella volta stavo con qualcuno che mi interessava più degli altri. Devi avere molto amore dentro per pensare di fare un bambino. E ancora più amore per pensare che non è il caso di fare un bambino».