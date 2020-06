Pau Dones dei Jarabe del Palo e quel concerto con un medico aversano

Si erano conosiuti nel 2017, Pau Dones, leader degli Jarabe de Palo, e Mimmo Sabia, medico aversano. Nel 2017, infatti, era stato proprio il dottor Sabia a operare di tumore al colon il noto cantante deceduto poi nella giornata di oggi. Dopo l’intervento il cantante ha ringraziato Domenico Sabia con il quale si è prestato simpaticamente in una esibizione. « The Blues Brothers? » , aveva scritto il cantante, che non ha mai fatto mistero della sua malattia. Anzi. Subito dopo l’intervento all’ospedale Vall D’Hebron di Barcellona condotto dal medico Sabia, Dones aveva scritto sui social: « Limpio » (“Pulito”). Ma non è tutto: a luglio dello stesso anno, all’Arena Flegrea di Napoli, Pau Dones aveva duettato propri con il dotto Sabia, nello stupore dei tanti fan presenti al concerto.



