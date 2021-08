Paul Johnson è morto di Covid. Le sue note hanno riempito le discoteche di tutto il mondo perché era il re della musica house, nonché uno dei dj più famosi al mondo. La sua hit più famosa è Get get Down (1999), un brano che tutti hanno ascoltato almeno una volta. L'artista è morto dopo aver contratto il Covid.

