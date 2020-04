Il baronetto Paul McCartney intervenendo alla trasmissione radiofonica di Howard Stern, si scaglia contro i wet market cinesi e l’abitudine di vendere pipistrelli da mangiare. «Spero che il governo cinese imponga nuove norme in questo senso. Ammettiamolo, fa un po' Medioevo mangiare i pipistrelli» ha detto poi l’ex Beatle da sempre vegetariano. «Devono cambiare i comportamenti di certi cinesi. Se non lo fanno adesso, non vedo cosa possa farglielo fare». E a chi gli ha ricordato che è una pratica antica, Paul McCartney ha replicato: «Anche la schiavitù è durata tanti secoli, ma alla fine arriva il tempo di cambiare». Ultimo aggiornamento: 15:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA