Paul McCartney in tour, l'ex Beatle alla soglia degli 80 anni non è mai stato così cool

Paul McCartney, tour mondiale alla soglia degli 80 anni. Tanti ne compirà il prossimo 18 giugno, eppure l'energia è quella degli anni d'oro dei Beatles.

L'ultima tappa, di grande successo, è stata a Los Angeles. Paul McCartney ha incantato e si è fatto accompagnare dal pubblico, cantando soprattutto brani classici, sia dei Beatles che del suo repertorio da solista. L'energia e l'entusiasmo sono gli stessi degli anni '60 e '70, con il cantautore che, a detta dell'Independent, non è mai stato così cool. La presenza sul palco e il carisma, secondo i critici musicali, non sono mai stati così consistenti, neanche ai tempi dei Beatles, quando Paul McCartney doveva dividere lo spazio con Ringo Starr, George Harrison e John Lennon. Proprio a quest'ultimo è stato dedicato un vero e proprio tributo: il cantautore ha cantato sia Imagine che Here Today, la canzone scritta poco dopo l'omicidio di John Lennon. Dei 36 brani cantati a Los Angeles, ben 21 erano grandi classici dei Beatles.