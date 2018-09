Pausini, Baglioni, Cremonini, Negramaro ed Emma, al Palasele una parata di stelle

Mercoledì 19 Settembre 2018, 17:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno straordinario calendario, partito lo scorso gennaio, che, con 15 serate spettacolari, 10 tour nazionali ospitati in 7 mesi, 12 big della discografia italiana protagonisti della scena con oltre 350 brani in scaletta, più di 2.000 minuti di musica tra le hit e i brani più amati del repertorio pop degli ultimi 50 anni, conferma il PalaSele tempio indoor della musica live in Campania.Dopo la pausa estiva, si riparte alla grande con la nuova avventura live di Laura Pausini attesa il 25 e il 26 settembre (la prima tappa è già sold out, per la seconda gli ultimi biglietti ancora disponibili in prevendita).Doppio appuntamento anche con Claudio Baglioni, in scena il 10 novembre e 11 novembre.Partita già anche la corsa al biglietto per il campione del pop d’autore Cesare Cremonini, attesissimo il 5 dicembre con il suo Live 2018.Saranno poi i Negramaro a chiudere l’eccezionale anno al PalaSele con la la nuova tournée del 13 dicembre, anche se nelle ultime ore c'è grande preoccupazione per lo stato di salute del chiarrista,Sarà ricco di sorprese e appuntamenti con il top della musica pop anche il calendario del prossimo anno: già annunciato il primo show per il 18 febbraio con la seconda parte del tour di Emma. Per tutti gli spettacoli l’inizio è previsto per le ore 21 e le prevendite sono già attive. Per info: www.anni60produzioni.com.