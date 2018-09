Pausini ha l'otite, rinviati i due concerti a Eboli

Martedì 25 Settembre 2018, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Eboli. L'otite mette ko Laura Pausini, rinviati i due concerti in programma per oggi e domani al Palasele. La notizia è stata diramata pochi minuti fa. La cantante romagnola si è dovuta arrendere a una forte otite. "I concerti verranno recuperati il 3 e il 4 novembre" precisa il sindaco di Eboli, Massimo Cariello, raggiunto da una telefonata degli organizzatori.Ai cancelli del Palasele c'erano già un centinaio di fans in fila per il primo concerto, in programma per questa sera. Delusione alle stelle. Incredulità enorme. In molti sono ancora increduli. "Da qui non ce ne andiamo".Intanto il vento forte ha provocato danni al tetto del Palasele. Per il palazzetto ebolitano non è una novità. Nei prossimi giorni arriverà una ditta a risistemare i pannelli per la copertura.