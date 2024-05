L’unico ad aver osato tanto, ovvero portare uno show comico allo stadio, è stato Alessandro Siani nel 2007.

«Peppy night» approda giovedì al Maradona alle 20,50, con diretta su Canale 21, per regalare ai 15.000 spettatori una puntata speciale dello spettacolo: volutamente trash, eccessivo, folle, l’happening di Peppe Iodice ha cavalcato su Canale 21 un successo con pochi eguali nel mondo delle tv private.

E ora nel tempio del D10s riceve la sua consacrazione. Con lui sul palco la squadra consueta: Francesco Mastandrea, Francesco Procopio e Decibel Bellini, dietro le quinte gli autori che condividono con lui la scrittura, Marco Critelli e Francesco Burzo, e i produttori Pino Oliva e Claudio Malfi. Oltre ovviamente agli ospiti più disparati, una quindicina, su cui c’è il più stretto riserbo.

Ma, Peppe, un’anticipazione ce la regala?

«Gli ospiti non posso rivelarli neppure sotto tortura perchè è la regola, la natura di “Peppy night”. Facciamo interagire personaggi agli antipodi, creiamo corti circuiti clamorosi. Gli ospiti non sanno assolutamente cosa li aspetta e quindi tutto deve restare segreto per la riuscita dello show. Ci saranno tantissimi personaggi dello spettacolo, star nazionali, e ovviamente star napoletane, note in Italia e nel mondo. E poi, come sempre, tante anime diverse messe a confronto. Ovviamente molta musica, si canterà e si ballerà, tutti assieme».

C’è la sensazione alla vigilia di affrontare qualcosa di totalmente diverso rispetto alle precedenti esperienze?

«È una roba fuori misura rispetto alla mia portata di comico, lo stadio è per i calciatori, per le star del pop e del rock. Per me posso immaginare un teatro grande, prestigioso. Ma non lo stadio. È un gioco, lo prendo così. Eccitante, meraviglioso. Io l’ho definita una spettacolosa buffonata. Cioè faccio questa sparata di pose eccessiva e poi torno alla realtà».

Come l’avete pensato? Fedele al format?

«Assolutamente si, perché è l’ultima puntata di questo ciclo e la differenza è che invece che dal teatro Troisi andrà in onda dallo stadio Diego Armando Maradona. Che poi non è una piccola differenza, certo. Ma voglio restare fedele al programma che ci ha fatto arrivare fin qui. La struttura sarà quella, anche se in formato magnum. Infatti temo che l’orario di chiusura obbligato delle 23,45 non sarà facile rispettarlo».

È tutto esaurito?

«In realtà era tutto esaurito giorni fa, 15.000 biglietti. Ma ora non posso annunciarlo perchè venerdì sono stati aggiunti altri posti, alcune file di parterre. Il palco sarà davanti alla curva, all’altezza del dischetto del rigore. Ci saranno i videowall, così da far vedere bene anche a chi sta sull’ultimo anello della curva, e non potranno mancare le mie luminarie da festa di piazza, fondamentali perché mi ricordano da dove sono venuto».

Parlerà del Napoli, naturalmente. «Beh si, per forza, stiamo nello stadio e per di più intitolato al nostro eroe. Forse il nome dell’allenatore, che pare certo sia Antonio Conte, sarà annunciato prima. E stavolta la vorrei fare per davvero una chiacchierata telefonica con Conte, non le mie telefonate inventate. Anzi, attraverso “Il Mattino” lancio un sos: se qualche amico giornalista mi passa il numero del tecnico, lo chiamo in diretta dal palco. Promesso».

Riuscirà a parlare anche del terremoto in modo comico e dissacrante?

«Ma si. Anche il terremoto è cambiato. Nel 1980 si scappava come pazzi e ci si abbracciava per strada per la paura. Oggi no, ci sono degli obblighi “importanti”. Al momento di uscire dalle case dopo una scossa, il capofamiglia blocca tutti sulla porta. “Ci siamo dimenticati una cosa fondamentale. Le bimbe? Il nonno sul water? No, appiccia ‘o computer”. “Si balla”, “Anche voi?”, “Pure qua”. Rispondiamo anche noi, non andate di fretta. Facciamo pure un tik tok. Ecco, a parte le battute penso che siamo a un punto di non ritorno. Posso solo dire che anche da noi giovedì si ballerà, ma per il divertimento».

E il suo film? In programma in autunno?

«Il film è in stand by, perchè il promotore massimo era Gaetano Di Vaio, era lui che spingeva forte. Siamo tutti distrutti per la sua scomparsa, ci manca. Se lo faremo, un domani, sarà dedicato totalmente alla sua memoria. Ma rifaremo “Peppy night”. Tendo a fermarmi per non inflazionare l’immagine ma posso dire che a novembre ripartirà lo show tv».