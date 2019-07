Gli 80 anni di Peppino Di Capri: «Il mio bilancio? Champagne»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 27 Luglio 2019, 08:00

Ieri stava finendo di mettere la voce al tema finale di «Alessandra - Un grande amore e niente più», il nuovo film di Pasquale Falcone in cui recita anche, nel ruolo di se stesso, alle prese con la canzone del titolo, uno dei suoi hit più clamorosi. Oggi festeggerà gli ottant'anni nella sua Capri, «con tutti i figli, i nipoti e un'assenza che mi fa disperare». Il 3 agosto sarà in concerto ad Anzio, poi lo aspetta la Costa Smeralda, poi... In Francia gli ottant'anni di uno chansonnier come Peppino Di Capri avrebbero meritato gli auguri dell'Eliseo e celebrazioni fastose. In Italia... si è ricordata di lui l'altra sera «Techetè», rubrica amarcord di Raiuno, seguita tra l'altro da ottimi ascolti: «È stata una puntata davvero speciale, le immagini finali di me con Giuliana mi hanno commosso», dice Peppe con voce spezzata, evocando la moglie appena scomparsa, quella «assenza» che lo fa disperare, che gli farebbe giudicare inopportuna persino questa intervista, non fosse che «il numero è davvero tondo, meglio farli adesso i bilanci, dopo potrebbero essere impossibili».«Ottimo e abbondante. Rimpianti? Non si piange sul latte versato. Ho amato e sono stato amato, ho una famiglia magnifica, ho avuto amici splendidi. E sono nato sull'isola più bella del mondo».