«Per sempre Squallor», Federico Salvatore anticipa l'album

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 14 Giugno 2019, 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doveva succedere, ed è successo, naturalmente sulle note di «Curnutone», suprema trivial song, volgarissima serenata, pornoromantico concentrato di rabbia maschilista ed omaggio all'unica donna capace di farci... Eh, già, è di questo che parliamo quando annunciamo un nuovo album di Federico Salvatore omaggio agli Squallor: uscirà in autunno, ma da domani in rete troverete la sua versione di «Curnutone», appunto, insieme ad un inedito esercizio in stile, «Cesso blues». Il tutto su etichetta Zeus, la stessa dei primi album dell'allora cantacabarettista e oggi cantattore, titoli indimenticabili come «Storie di un sottosviluppato... sviluppato sotto!!!», che dimostravano di aver imparato in profondità la poco aulica e molto scapocchiona lezione dei cattivi maestri Daniele Pace, Giancarlo Bigazzi, Alfredo Cerruti e Totò Savio, separatamente parolieri, compositori e discografici della miglior (e peggior) canzonetta italiana, insieme scurrilissimi versificatori, melodisti dall'insulto facile e dalla risata crassa, antesignani delle 50 (e più) sfumature di rosso hot. «Era davvero inevitabile questo incontro», conferma Federico Salvatore, «avevo già scritto una poesia dedicata agli Squallor ed avevo persino corso il rischio di farne parte».«Era il 1993, credo, Pace già non c'era già più e Cerruti, il napoletano doc del quartetto, ex di Mina, pensava potessi essere la voce giusta per un nuovo album, ma io stavo lavorando con Bigazzi per andare a Sanremo dove arriverò nel 1996 con Sulla porta: i due avevano litigato, così non se ne fece niente, è una delle mie grandi occasioni perdute».«È vero. Lo racconto in versi: E ora mio figlio mi chiede perché/ ho gli occhi pieni di lacrime/ perché quel disco mi ricorda sì/ di quella stronza della terza B./ Quando gli Squallor cantavo al liceo/ con la chitarra sui miei blue jeans/ quanti racconti e note mi beccai/ ma per la prima volta mi innamorai».«Gli ultimi versi di quella mia poesia-dedica spiegano bene il mio punto di vista: Generazione bastarda la mia/ noi degli Squallor saremo la scia/ perché il pretesto della volgarità/ è forse il primo segno della volgarità».