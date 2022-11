Peter Gabriel in Italia con due concerti nel 2023 per presentare il nuovo album

Il prossimo anno Peter Gabriel tornerà a esibirsi in Italia per la prima volta a distanza di quasi dieci anni dal suo ultimo tour europeo. L’artista inglese ha infatti annunciato le date europee del nuovo “i/o The Tour” che lo porteranno a suonare anche nel nostro paese per due show la prossima estate. I due concerti saranno sabato 20 maggio all’Arena di Verona e domenica 21 maggio al Mediolanum Forum di Milano. Lo show segna il suo ritorno da solista fuori dal Nord America dal 2014, per il Back to Front Tour in supporto all’album “So”.

Prodotti da Live Nation, i 22 concerti europei debutteranno a Cracovia (Polonia) per proseguire in Italia, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera e Regno Unito prima di concludersi a Dublino (Irlanda). Il tour continuerà in Nord America tra fine estate e l’autunno, con date e biglietti ancora da annunciare.



«È passato molto tempo e ora sono circondato da un sacco di nuove canzoni, eccitato di portarle in viaggio. Non vedo l’ora di vedervi in tour», sottolinea l’ex-leader dei Genesis. Il tour vedrà Gabriel suonare nuovo materiale proveniente dal suo prossimo album “i/o”, oltre a pescare dal suo catalogo musicale di hit, canzoni amate dai fan e perle inaspettate. Sul palco, sarà accompagnato dagli storici componenti della sua band Tony Levin, David Rhodes and Manu Katché.