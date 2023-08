La foto della rimpatriata è eloquente: allo stesso tavolo c'erano Mario Martone, Andrea Renzi, Lino Fiorito, Angelo Curti, Daghi Rondanini... Una riunione di Falso Movimento? Anche, ma piuttosto una festa per l'amico ritrovato: in mezzo a tanti talenti napoletani, spiccava, infatti Peter Gordon, compositore e sassofonista americano, che con il gruppo teatrale ha firmato uno storico allestimento di «Otello» nell'ormai lontano 1982. In scena allora c'erano anche Thomas Arana e Licia Maglietta, Verdi era un pretesto, l'opera divenne una performance d'avanguardia che girò il mondo.

Gordon, impegnato in una residenza a Venezia, ha trovato il tempo per raggiungere Napoli e fare musica con altri amici partenopei: i Ferrania Color, ovvero Marco Alfano, Luca Zarrilli e Ludovico Bova. I primi due erano nei Panoramics, gruppo della Vesuwave che all'epoca collaborò sia con Martone che con Peter, che produsse il suo primo, e unico, album, «Bugie colorate».

Max Carola registra il brano, destinato al prossimo album dei Ferrania Color, con vista sul mare: dovrebbe chiamarsi «Fiori blu», come il primo singolo, ogni riferimento a Raymond Queneau non è assolutamente casuale. Gordon è felice di essere tornato in città, come di aver ripreso il filo delle sperimentazioni interrotte.

Come allora, infatti, nei suoi dischi, ma anche nei Panoramics e nei Ferrania Color, il suono è insieme leggero e profondo, pop e avanguardia, «lovely music» la si chiamò allora, prendendo lucciole per lanterne: «Avevo un gruppo che si chiamava Love of Live Orchestra, incidevo per un'etichetta che si chiamava Lovely Music, fu fin troppo semplice usare quelle due paroline per definire un suono che non si sapeva come definire», ricostruisce adesso.

Lui, oggi 72 anni, è andato a scuola con Captain Beefheart capendo che «il pop e il rock possono essere arte», poi ha studiato con Robert Ashley e Terry Riley per ragionare a lungo sul concetto di avanguardia: «Trattasi di una sperimentazione che, se ha centrato il bersaglio, smette di essere sperimentazione e diventa mainstream, entra nell'uso corrente».

Per questo ora si è inventato una nuova etichetta con cui distribuire on line nuovi e vecchi lavori: «Ancora una volta il problema è che nome dare alle cose che suono. Mi hanno sempre detto che non sono pop ma ci sono vicino, che non faccio musica colta ma ci sono vicino, che... Così ho deciso di mettere su una mia label, la Adjacent Music, con distribuzione Sony: ne verrà fuori una nuova definizione?». Staremo a vedere, il battesimo è in programma per il 25 agosto al Nightmoves di Brooklyn.

Intanto, Peter non si sente «condannato all'avanguardia, ad essere sempre nuovo per forza, vorrei, piuttosto, tenere insieme intelletto e cuore, approccio cerebrale ed emozionale alla musica». È quello che fa, ancora una volta, con «Eunice», il brano in cui suona con/per i Ferrania Color: mai una nota di troppo, sempre sul confine tra minimalismo, forma canzone, sperimentazione... Musica adiacente, verrebbe da cavarsela così. Tanto, quando si scrive di musica è come danzare l'architettura, diceva qualcuno.