«Quando sono entrato ad “Amici” facevo musica nella mia cameretta, al massimo mi ascoltava qualche amico. Appena sono uscito mi sono ritrovato catapultato nel mondo degli “instore”, delle presentazioni del mio ep di debutto: c’era gente che mi diceva che ero il suo idolo. Non me l’aspettavo», spiega Salvatore Moccia, per tutti ormai Petit, terzo all’ultima edizione di «Amici», dietro la vincitrice Sarah e l’amata Marisol. Oggi l’«instore» lo attende a Eboli, centro commerciale Le Bolle: è la routine dei talenti lanciati da Maria De Filippi. I riflettori si accendono in fretta, ai ragazzi, alle ragazze, ai loro staff, la capacità di non farli spegnere con altrettanta fretta. Il diciottenne romano, ma di origini napoletana da parte del padre e francese da parte della madre, merita l’attenzione che sta ricevendo: è un nuovo tassello nel puzzle in divenire della scena newpolitana, capace di tenere insieme dialetto ed italiano. Ma anche, e soprattutto, suoni urban, versi hip hop e ritornelli neomelodici, come confermano i brani più riusciti del suddetto esordio discografico, «Tornerai», «Mammamì» e «Guagliò».

Ormai sei uscito dalla palestra di Canale 5 da quasi una settimana, Salvatore, come va?

«Tramortito. Ogni volta mi avvio verso un firmacopia chiedendomi se ci sarà qualcuno, poi vedo file, folle e... devo accettare che sono per me, non per qualcuno dei miei idoli. La cosa più incredibile è che mi fanno i complimenti non solo come artista, mi dicono anche cose tipo: “Sei una bella persona”. Perché “Amici” fa venire fuori anche il privato, non solo le capacità canore».

Va bene, allora iniziamo dal privato: ti sei visto/sentito con Marisol, dopo la finale di sabato scorso?

«Sì, avant’ieri ci siamo ritagliati un po’ di tempo per noi. E anche se adesso, con i suoi ed i miei impegni, sarà sempre più difficile, abbiamo deciso di combattere per difendere questa storia. È importante per noi».

Certo che a 18 anni trovare in un colpo solo successo e fidanzata...

«Sono un ragazzo fortunato: rubo le parole a Jovanotti per ammetterlo. Ma, almeno per le canzoni, mi ci sono impegnato parecchio».

Speravi di vincere?

«L’ho sognato. Non credevo di poter arrivare sino alla finale, quando ci sono arrivato ho sognato in grande. Ma la vera sfida comincia adesso».

Rap, trap, pop, urban, spunti neomelodici: nei tuoi brani tieni insieme stili e lingue.

«Mi viene spontaneo, sono io quello che canta “Feriscimi”, ma anche quello che è entrato nel talent show convincendo Rudy Zerbi con la mia versione di “Tutto il resto è noia” di Franco Califano».

Nella manche finale hai battuto Holden e Mida intonando «’O sarracino».

«Carosone era un mito in famiglia, lo è diventato per me e volevo fortemente portarlo in scena».

Altri miti personali?

«Pino Daniele, naturalmente. Poi la scena newpolitana: Geolier, fortissimo, Luche’, gli Slf...».

Dove vuoi arrivare? Al ritorno di Carlo Conti a Sanremo?

«Magari, il Festival è un traguardo per tutti, figuratevi per me che lo guardavo in tv come un luna park della canzone».

Mettiamo che tutto va bene, ma dopo un po’ ti scocci. Ma mettiamo anche - può succedere, speriamo di no - che il successo di adesso svanisca, che il mercato non ti sia propizio. Che farai?

«Musica. Voglio finire la scuola, frequento il quinto liceo linguistico, ma è la musica, la canzone, il mio futuro. Con o senza successo, sotto o lontano dai riflettori».

Nessun piano B, insomma?

«No, nessuno. Cantare mi fa stare bene, scrivere canzoni mi fa stare bene. E, adesso, sembra pure che faccia stare bene altri. Se è un sogno non svegliatemi, ma se mi svegliate sappiate che, comunque, continuerò a sognare».

E a cantare.

«Già, se la vita è sogno, il sogno è canto».

Chi ringrazi per questo sogno fatto realtà?

«Maria De Filippi: lei regala sogni a me, e ad altri ragazzi come me, che altrimenti sarebbero ancora chiusi nelle loro camerette».