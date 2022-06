Piero Pelù, incidente sul palco al concerto di Milano: cade e sbatte la testa su un gradino, ecco come sta

Momenti di paura per Pierò Pelù durante il concerto organizzato da Radio Italia in piazza Duomo a Milano. Il rocker è caduto all'indietro battendo la testa contro un gradino mentre stava cantando sul palco avvolto dal calore dei suoi fan. Come mostrano le riprese del concerto, la caduta non ha destato preoccupazione tra il pubblico dal momento che il cantante si è subito ricomposto e ha continuato a cantare da seduto, tuttavia dopo l'esibizione Piero Pelù ha preferito recarsi in ospedale per un controllo.

Piero Pelù mostra l'esito dell'ecografia

«Il segno del rock'n'roll: la caduta al concerto di Milano 1 mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7. Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!». È l'esito della radiografia che lo stesso Piero Pelù mostrato sul suo profilo Instagram accanto alla clip che riprende il momento della caduta e all'esito degli esami.

La solidarietà dei colleghi

Immediata la solidarietà di colleghi e amici, che hanno fatto sentire la loro vicinanza a Pelù con messaggi e commenti; tra tutti Nek, Saturnino e Virginia Raffaele che gli hanno augurato pronta guarigione. Nonostante la brutta caduta, l'artista non si perderà l'invito di Ligabue, che sabato 4 giugno tornerà a Campovolo con un mega concerto in occasione dei 30 anni di carriera insieme a tanti amici, compreso Piero Pelù che infatti ha promesso: «Ma secondo te io non vengo a cantare? Ci vediamo sabato Lucia'».