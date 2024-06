Nel 1999 che si potesse combattere in piena Europa - in Kosovo per l’esattezza - sembrava una follia. Jovanotti, Ligabuè e Pelù si misero insieme per gridare contro quella guerra, contro quella follia, «Il mio nome è mai più». Venticinque anni dopo alle bombe e i missili che cadono nel Vecchio Continente ci siamo, quasi, assuefatti. Per non dire di quello che succede un po’ più lontano da noi. «Stamattina all’alba Netanyahu, e non dico Israele, ha raso al suolo una scuola piena di profughi, ci sono decine di morti, cosa posso pensare? Cosa posso cantare?», commenta desolato Piero Pelù.

Hai ripreso quell’ormai antico inno pacifista in un disco rock e pacifista come «Deserti», che esce oggi, Piero. Una scelta necessaria, Piero?

«Per me sì, io non parlo di guerra, ma di pace. La pace è l’unica alternativa all’autodistruzione dell’umanità».

In quel 1999, per non dire più indietro nel tempo, si pensi al Vietnam, la pace mobilitava i giovani e gli artisti. Oggi molto meno. Perché?

«Perché siamo prigionieri di una logica bipolare in cui tutto deve essere o bianco o nero. Perché i padroni della guerra, ovvero i costruttori di armi, si ingrassano e investono nella disinformazione. Perchè la fake news, la superficialità dei social dove non c’è spazio per la complessità della realtà, spingono a schierarti, non a ragiona».

Il titolo ricorda il Tacito di «ubi solitudinem faciunt, pacem appellant»: hanno fatto un deserto e lo hanno chiamato pace.

«Sì, ma questi fanno deserti e continuano pure le guerre. La desertificazione avanza: umana, sociale, ecologica, climatica, morale, affettiva, sentimentale... Nel disco le canto tutte, con la rabbia rock di sempre. “Scacciamali” è esplicita: chiede “pace, pace, basta con gli spari, fermiamo tutti i dittatori e l'odio che c'è”».

Tra singoli già noti come «Novichok» e «Maledetto cuore» ci sono un paio di pezzo con band che ti stanno molto a cuore.

«È vero. “Baby bang” è scritta e suonata con i Calibro 35, fantastici. Volevamo parlare del disagio giovanile, del deserto a cui stiamo condannando i nostri ragazzi, ma abbiamo evitato di usare il termine “Baby gang”. Abbiamo optato per “Baby bang”, suonava bene, ma non sapevamo ancora che era il nome dato alle frangette di Louise Brooks e Betty Page: perfetto, make love non war. “Tutto e subito”, invece, è solo scritta con i Fast Animals and Slow Kids, straordinari anche loro. Il brano è sulla follia delle challenge sui social, sull’assurdo desiderio di avere tutto e subito».

Ma non era una slogan della tua/nostra generazione?

«Sì, ma aveva un altro senso, e pure l’abbiamo pagato caro. Il primo a usare quello slogan fu, credo, Jim Morrison, ma anche se romantico, bruciare giovani fa una bella fiamma e poco più, come dimostrano le legioni di ragazzi, e anche di artisti, uccisi dall’eroina».

Il 12 giugno saraì a Napoli per un incontro alla Feltrinelli.

«E la mattina dopo vado a San Giovanni a Teduccio, all’ambulatorio di Emergency: sono gli unici di cui puoi fidarti, che operano davvero per la pace, contro la guerra».

Poi sarà tempo di tour.

«Non vedo l’ora. Questo è rock da suonare forte e gridare ancora più forte. Ci vediamo il 3 agosto all’Arena dei Pini di Baia Domizia. A Napoli arrivo più tardi, il 7 dicembre, alla Casa della Musica».