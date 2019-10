Piero Pelù, esce oggi Picnic all'Inferno. Online anche il video del duetto con Greta Thunberg

Venerdì 18 Ottobre 2019, 13:13 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2019 15:26

, in pausa dai suoi, pubblica Picnic all'Inferno, disponibile da oggi, venerdì 18 ottobre, in radio, digitale e streaming.Il brano, prodotto con grande armonia e intesa da, è accompagnato da un, diretto dacon la preziosa assistenza di Olmo Parenti e Marco Zannoni, visibile da oggi.Da sempre sensibile alle tematiche dell’ambiente e del clima (Peste 1988, Woda Woda 1990, Stesso Futuro 2002, Tribù 2006, Intossicato 2016, Eutòpia 2016), Piero Pelù riprende in modo musicalmente inaspettato il discorso che Greta Thunberg fece nel dicembre 2018 a Katowice (Polonia) in occasione della COP24, elaborando un brano in cui la sua eclettica voce si incontra e si alterna con quella della giovane attivista svedese, in una sorta di “originalissimo duetto”.La potenza e il ritmo del rock, del blues e del gospel si fondono per creare un brano assolutamente innovativo, in cui il rocker conferma la sua eterna voglia di sperimentare e di allargare gli orizzonti della sua musica, senza mai perdere il suo marchio di fabbrica.Il 13 novembre da Roma parte il “BENVENUTO AL MONDO TOUR”, sei concerti in altrettante importanti città italiane che vedranno esplodere la leggendaria energia live dell’artista fiorentino.Pelù sarà accompagnato sul palco dai Bandidos (Giacomo Castellano “James Castillo”- chitarra, Luca Martelli “Luc Mitraglia”- batteria, cori e sequenze, Dado Neri “Black Dado” - basso, doppia chitarra e cori), pronti ad infiammare il pubblico in un live show che si preannuncia sorprendente, grazie anche alla potenza del sound di Piero!Queste le date di “BENVENUTO AL MONDO TOUR”:13 novembre – ROMA, ATLANTICO LIVE15 novembre – BOLOGNA, ESTRAGON16 novembre – SAN BIAGIO DI CALLALTA (Treviso), SUPERSONIC MUSIC ARENA19 novembre – MILANO, ALCATRAZ20 novembre – VENARIA REALE (Torino), TEATRO DELLA CONCORDIA22 novembre – FIRENZE, TUSCANY HALL