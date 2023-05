Pinguini Tattici Nucleari, (a sorpresa) fuori il nuovo singolo: testo e significato di “Rubami la notte”

Rubami la notte, fuori (da oggi) venerdì 19 maggio il nuovo brano dei Pinguini Tattici Nucleari. «Finalmente. Ci sono cose che hanno il potere di tenerci svegli la notte. Non sono mica uguali per tutti, ognuno ha le sue. C’è chi sta sveglio per paura, chi per speranza, chi per guardare le stelle, chi perché non sa come arrivare alla fine del mese e chi perché vuole parlare del più e del meno con qualche sconosciuto fuori da un club. Tra le infinite categorie, ci hanno sempre colpito i romantici che talvolta aspettano la mezzanotte del giovedì sera per ascoltare le nuove canzoni che escono. Ecco, questo giovedì notte esce la nostra canzone per questa estate assurda, l’estate degli stadi. Se vi va, restate svegli ad aspettarla con noi».

Pinguini Tattici Nucleari: «A Sanremo tutti ci snobbavano, non eravamo abbastanza fighi. Ora è la nostra rivincita»

Pinguini Tattici Nucleari, a sorpresa il nuovo singolo

Lo aveva annunciato così la band su Instagram e i fan hanno aspettato. Una hit dopo l’altra, poco prima di conquistare gli stadi. I Pinguini Tattici Nucleari stupiscono e pubblicano all’improvviso il nuovo singolo Rubami la notte. Dopo Coca zero, prima pubblicazione dopo l’album Fake news, i Pinguini Tattici Nucleari provano a ripetere il colpaccio estivo riuscitissimo l’anno scorso con Giovani Wannabe (e, poco dopo, con la dolcissima Ricordi).

Vediamo insieme testo e significato di Rubami la notte

Rubami la notte, testo

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Tu sai di ginger beer

Non di ginger roger

Oggi resta qui, spezzami la voce

Non ti posso promettere i fiori di loto

Non vorrei diventare passato remoto

Dicevi che io te c’abbiam Saturno contro

Pagherò gli astrologi per darti torto

Cambia la canzone ma noi mai

Io con la Coca Cola, tu con la tisana thai

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sei solo tu

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei saldi

Solo tu

Quest’estate ci assomiglia già

Come Curiosity

Cercami la vita addosso

E schiantati come le stelle ad agosto

Tu sei un personaggio che è in cerca d’autore

Ma lo sai che non posso abiurare il tuo nome

Fammi vedere la tua foto a Carnevale, quella al mare

Quella con il broncio ed una con lo stronzo che ti ha fatto male

Poi una foto nonsense: “Ma questa sei davvero te?”

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Nel fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sei solo tu

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei saldi Solo tu

Quest’estate ci assomiglia già

Ci amiamo pour parler

Tu fingiti Dori che farò De Andrè

Sulla schiena c’hai la musica al mare

Una cassa in quattro che si perde dentro a un rave

Ci amiamo pour parler

Tu fingiti Diana che farò Al Fayed

Metterò nei sogni solo in fase Rem

Non si chiama fine è solo l’ultimo jet set.

Rubami la notte

Voglio stare fuori come al Berghain

Al fuoco non si dorme

Sarà che nei tuoi occhi vedo due smile

Ci sei solo tu

Nei sogni, nei viaggi, nei soldi, nei saldi

Solo tu

Quest’estate ci assomiglia già.

“ci sei solo tu

questa estate ci assomiglia già

ci sei solo tu nei sogni e nei viaggi”

rubami la notte dei pinguini tattici nucleari ha già un pezzo del mio cuore🐧🤍. — Debbbbbi🌻; loves todaro (@Debbbbbi) May 18, 2023

Significato del brano

I Pinguini Tattici tornano a parlare d'amore e lo fanno come solo loro sanno farlo. I due protagonisti di Rubami la notte si innaorano all'improvviso. «Rubami la notte nasce dalla consapevolezza che, affinché la musica possa ‘unire’ le persone, serve che ci siano i posti adatti - spiega Riccardo Zanotti della band - Nella canzone due persone si innamorano mentre sono in coda per entrare in un club, sentendo la musica ovattata che proviene da dentro, pregustando il momento in cui balleranno insieme.

IL RIFERIMENTO A PASTELLO BIANCO NELLA NUOVA CANZONE IO NON ERO PRONTA LI AMO#pinguinitatticinucleari pic.twitter.com/G3xob4IyPA — Diletta 🦋🌻 (@inlovewithiron) May 18, 2023

Le date dei concerti

La band, da oltre due anni ai vertici delle classifiche radio e di vendita, inaugura con questo brano la stagione estiva in attesa di iniziare il tour negli stadi a partire dal mese di luglio. Queste le 11 date (di cui cinque già sold out):

07.07.2023 – VENEZIA PARCO SAN GIULIANO MESTRE – DATA ZERO

11.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

12.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

15.07.2023 – FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI – SOLD OUT

19.07.2023 – TORINO STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

23.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

24.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO

27.07.2023 – BARI STADIO SAN NICOLA

30.07.2023 – MESSINA STADIO SAN FILIPPO

13.08.2023 – OLBIA RED VALLEY FESTIVAL

09.09.2023 – RCF ARENA – REGGIO EMILIA (Campovolo)