Pino Daniele, il ricordo della figlia Sara: «Sarebbe bello tornare così felici, anche solo per un giorno»

Da quando Pino Daniele non c'è più, molto raramente la figlia Sara si è esposta nel ricordare il papà, un po' per riservatezza, un po' per il suo carattere allegro e gioioso. La ragazza, tuttavia, stavolta ha fatto un'eccezione pubblicando su Instagram una foto con il papà, accompagnata da una didascalia particolarmente emozionante: «Questo scatto rappresenta per me l’amore indissolubile ed infinito tra padre e figlie. Sarebbe bello poter tornare così felici anche solo per un giorno».

Sara, a cui Pino ha dedicato l'omonima canzone, scrive nel post: «Ho ritrovato questa foto, mi ricordo perfettamente il momento in cui è stata scattata: stavamo ridendo per una delle tipiche gaffe che qualcuno di noi aveva fatto, ed un’amica di famiglia ci ha guardato e ha detto: “Siete proprio belli insieme vi devo immortalare”». La giovane ha però voluto concludere questo toccante ricordo a modo suo, con l'ironia che ben conoscono i suoi follower sui social: «Adesso torno a ca**eggiare, ciao».



