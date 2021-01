Pino Daniele , sei anni dalla morte. Il tenero ricordo della figlia Sara: «Ti aspetto in riva al mare». A sei anni dalla morte del cantautore napoletano, la figlia lo ha ricordato con una serie di tenere immagini condivise su Instagram.

In mattinata, Sara Daniele ha postato alcune foto sulle stories, corredate da didascalie emblematiche: i titoli delle canzoni del papà. Da 'Na tazzulella 'e cafè a Quanno chiove. Poi, la ragazza ha postato un video della sua infanzia in cui è ritratta insieme a Pino Daniele, elegantissimo in smoking. Sara Daniele commenta il filmato così: «Amore senza fine». Il titolo di un altro brano del papà, ma anche il sentimento che li lega e che non finirà mai.

Poi, Sara condivide come post una foto sulle spalle di papà Pino e a corredo scrive: «A distanza di sei anni mi domando se quando hai scritto “Sara” avevi già previsto tutto, pensando ‘senti io gliela scrivo così nel dubbio l’ascolta e sa che: 1. Può anche smettere di piangere 2. non andrò mai da nessuna parte, sarò sempre lì con lei’ —un pò come questa foto dove mi prendevi in braccio, anche se adesso il tuo peso sulle spalle ce l’ho io, ma lo porto volentieri e con fierezza. Sai, questo 4 Gennaio lo vivo in modo malinconico, pensa che ieri sera ho fatto come le anziane e mi sono messa a rimuginare sui miei ricordi passati, con l’unica differenza che mi sono venuti in mente episodi di vita dove non c’eri fisicamente ma pensavo “caspita, ho risposto uguale a papà” oppure “bene, ho fatto una danielata (si noi le gaffes le chiamavamo così)”. Ho realizzato che noi figli siamo l’estensione dei nostri genitori e dei loro insegnamenti, non sono perfetta ed ho ancora tantissime cose da imparare, ma se guardo il mio percorso dai 18 anni alla donna che sono oggi, credo che un pò saresti fiero.

Grazie Papà, per tutto. Ti aspetto in riva al mare come al solito!».

