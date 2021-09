Quarant'anni, sono passati quarant'anni, ci siamo fatti adulti, forse anche vecchi. E Pino non c'è più, e Rino non c'è più, e Joe non c'è più. E anche tanti di quelli che stavano sotto il palco non ci sono più, chissà dov'è finita Caterina dagli occhi grandi che quella notte scintillavano ancor di più del solito e quando mi guardavano mi illuminavano di intenso.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati