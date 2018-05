Pino Daniele, la canzone che sa d'addio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 14 Maggio 2018, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 09:20

Certo, quando Pino Daniele lo scrisse, il testo parlava d’amore, raccontava un addio. Ora, però, che il brano sarà presentato alle 11 esatte a reti radio quasi unificate (Rtl 102.5, Radio Italia, Radio Kiss Kiss, Radiodue Rai, Rds, Radio Deejay, Radio Capital, Radio Montecarlo e Radio Zeta), è difficile non leggerlo diversamente, come se la separazione, di cui parla l’Uomo in Blues sia un’altra, quella con cui stiamo facendo i conti da quel 4 gennaio 2015, da quando lui se n’è andato.L’incipit del pezzo è impressionante, le chitarre che lo aprono sono doc, poi la voce, la sua voce: «Quando qualcuno se ne va/ resta l’amore intorno/ i baci non hanno più/ quel sapore eterno». «Resta quel che resta», questo il titolo dell’inedito del Nero a Metà lanciato oggi a sorpresa, e da venerdì disponibile anche in digitale e su tutte le piattaforme streaming: gli introiti, come quelli del concertone al San Paolo, andranno in beneficenza. «I miss you» canta il Lazzaro Felice, «resta quel che resta» spiega a chi si sente orfano di lui e della sua arte. Il brano era destinato a «Acoustic jam», minidcd di sei pezzi che nel 2009 avrebbe dovuto completare l’operazione del disco a puntate iniziata con «Electric jam» e che, invece, non uscì mai, per problemi di marketing. Era conservato con altri provini e inediti, persino una versione di «Europa» di Santana: un tesoro per i fans.