Sei anni fa, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio, il sito de «Il Mattino» annunciava al mondo la morte di Pino Daniele con un articolo di Federico Vacalebre, il giornalista che più ha scritto, prima e dopo, sull'artista. Sei anni dopo il Nero a Metà è l'icona della Nuova Napoli sognata e mai vista davvero. Molti, anche oggi, i tributi in suo ricordo, ieri un gruppo storico di fan si è incontrato, come poteva, via streaming. Elisabetta Serio, che accompagnò il cantautore nel suo ultimo tour, gli ha scritto una lettera, che pubblichiamo.

Caro Pino,

sono passati sei lunghi anni.

Eppure in me vivono tutte le emozioni degli anni trascorsi insieme a te.

Ricordo ogni momento dal più grande al più insignificante.

Ricordo le tue battute, le tue grandi mani sempre curate, il tuo sorriso, la tua testardaggine, la tua paura di volare, la tua malinconia.

Qui sul terreno la vita ha avuto uno stop che nessuno mai avrebbe mai immaginato. La vita per come l’abbiamo sempre vissuta è cambiata, rendendoci diversi, più fragili ma forse più onesti.

Abbiamo accolto paure e smarrimenti.

E siamo ancora in un clima di totale incertezza e angoscia. Forse ora più vicini a Dio.

Anch’io mi sono ‘chiusa’ per proteggere me e le persone che amo.

Vivo in una bolla temporale, osservo ciò che sono stata fino all’attimo prima e devo confessarti che per me è un’occasione, un’opportunità per essere più onesta e accettare la mia natura fallibile.

Invece tu sei perfetto, non hai un difetto, non devi pentirti, scusarti, amareggiarti, provare odio, rancore, paura.

Cristallizzato nel tempo e nei nostri cuori.

Perfetto.

Elisabetta Serio

