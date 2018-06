«Pino è» mezzo milione di euro in beneficenza

Mercoledì 27 Giugno 2018, 15:46 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2018 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E, da oggi, «Pino è», anche, mezzo milione di euro di solidarietà, per l'esattezza 558.567,87: questo è l'attivo dell'incasso del concertone del 7 giugno al San Paolo, che sarà interamente devoluto, come promesso dagli organizzatori, alle due fondazioni «di famiglia»: la Pino Daniele Trust sosterrà l'Associazione oncologica pedriatrica e neuroblastoma ed il progetto del «passaporto del lungo-sopravvivente», la Pino Daniele Forever sarà al fianco di Save the Children e dei progetti dei «punti luce», sorta di centri socio educativi, di Barra, della Sanità e di Chiaiano.Quel numero, sostiene l'organizzatore dell'evento Ferdinando Salzano, «completa il successo dell'omaggio più imponente che il mondo della musica italiana abbia mai messo in piede per un suo esponente. Sono felice che sia successo per Pino e nella sua città, l'ho lungamente voluto e inseguito, insieme con Maurizio Salvadori, mettendo insieme un cast di artisti incredibile. E sono ancora più felice che quel gesto d'amore abbia generato ancora amore, o almeno cura, quella che nascerà dal mezzo milione di euro frutto dell'incasso da cui sono state detratte le spese: sarà interamente devoluto, ho appena avuto i conteggi e ne sono davvero orgoglioso».Nel bilancio del signore del fronte del palco (guida Friends and Partners) poco spazio trovano le polemiche napoletane del giorno dopo: «Capisco che la città non abbia ancora metabolizzato la scomparsa del suo maggiore cantore e capisco anche che il canzoniere di Pino sia davvero difficile da maneggiare, non tanto per questioni di padronanza del dialetto, quanto per la sua straordinaria personalità. Ma Pino non c'è più ed è giusto che le sue canzoni siano ancora cantate, sempre più cantate, non solo a Napoli, non solo dai napoletani. Il giudizio sul megashow si è diviso: a Napoli sono impazzate le critiche, gli sfottò, anche le ingiurie, nel resto d'Italia hanno gradito la maratona di canzoni, l'affetto degli artisti di tutto il Paese per un collega che non c'è più e di cui sono stati amici davvero».Sul palco, ragiona Salzano, «c'erano gli artisti che sono stati al fianco di Daniele agli esordi, e quelli di cui lui si è circondato sino alla fine. E sono stati generosi, soprattutto quelli più famosi, ad accettare di cantare in una lingua che non era la loro, di sottoporsi al giudizio di un pubblico intransigente, oltre che caloroso, come quello partenopeo. Allo stadio l'entusiasmo era alle stelle, forse la televisione non sa raccontare al meglio quelle atmosfere».Anche alcuni degli artisti napoletani protagonisti della maratona di note hanno avuto da ridire: «L'ho visto e mi dispiace, in una serata che inizia alle 21 e finisce dopo l'una di notte non tutto può filare liscio, ci sono stati problemi tecnici e qualcuno è salito sul palco inevitabilmente a notte fonda, ma nessuna scaletta avrebbe mai potuto accontentare tutti i cantanti e i loro sostenitori. E, soprattutto, nessuno show poteva restituirci il Nero a Metà».Ora, dice Salzano, si chiude un cerchio: «L'idea di questo tributo mi è venuta in mente appena ho realizzato che Pino - che per me era un amico oltre che un artista di cui mi occupavo - era morto davvero, non era solo un brutto sogno. Ci ho messo anni per organizzarlo, unendo il gotha della musica italiana, quasi l'intero mondo della radiofonia italiana, 45.000 spettatori al San Paolo e milioni di telespettatori. Pino era davvero tutto questo, capace di tenere insieme tutto questo. Pino era, come dice il titolo di una sua canzone, Amore senza fine. Ed è con amore senza fine che il concertone ha raccolto quel mezzo milione di euro per chi ne ha davvero bisogno».