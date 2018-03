Il memorial per Pino Daniele: ecco come procurarsi gli inviti

Venerdì 16 Marzo 2018, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 16-03-2018 12:33

Quarta edizione a Napoli per il memorial «Je sto vicino a te» dedicato a Pino Daniele. Appuntamento lunedì 19 marzo, alle 21, al Palapartenope, in via Barbagallo 115. Stesso luogo, stesso orario, soprattutto stessa data, quella del compleanno e onomastico di Pino Daniele, che il fratello Nello ricorda con le sue canzoni e i suoi amici nel giorno in cui avrebbe compiuto 63 anni.Quest'anno il ricordo diventa doppio e lo spettacolo si aprirà con un tributo inedito a Rino Zurzolo, che coinvolgerà sul palco la sua famiglia e i suoi colleghi bassisti. Molti, come sempre, gli ospiti, tutti alle prese con canzoni del Lazzaro Felice. Accanto a Nello Daniele in scena, in ordine rigorosamente alfabetico, ci saranno Alessio Arena, Audio 2, Bungaro, Tony Cercola, Maurizio de Giovanni, Franco Del Prete, Flo, Dj Funaro, Lucariello, Eddy Napoli, Franco Ricciardi, Andrea Sannino e Michele Zarrillo. Più il tributo a Rino Zurzolo ideato per l'occasione con Michele Arcangelo Caso, Valentina Crimaldi ed il quartetto verace di bassisti formato da Antonio de Luise, Pippo Matino, Vittorio Remino, Marco Zurzolo.Ma il cast è un work in progress, altri nomi si aggiungeranno nelle prossime ore e un ospite a sorpresa, uno dei grandi protagonisti del panorama napoletano e quindi italiano, salirà sul palco per rileggere una canzone affidata a lui ormai tanti anni fa da Pino Daniele e ingiustamente dimenticata.Tanti i musicisti che saliranno sul palco, tra la resident band di Nello Daniele e gli accompagnatori di altri artisti: Francesco Flex Aiello, Paolo Batà Bianconcini, Gianfranco Campagnoli, Tano Campagnoli, Alessandro Canini, Michele Arcangelo Caso, Antonio De Luise, Antonio Fresa, Diego Imparato, Antonio Panico, Lino Pariota, Claudio Romano, Pippo Seno, Mauro Spenillo, Alessandro Tedesco.Come sempre, grazie all'impegno del Comune di Napoli, schierato fin dal primo momento al fianco di "Je sto vicino a te", gli inviti per l'evento-festa per il 63esimo compleanno di Pino Daniele saranno distribuiti gratuitamente dal sito del Comune dalle ore 9 del 18 marzo. Negli anni scorsi, oltre 3.000 biglietti sono andati esauriti in pochi minuti. Come sempre, per allargare la platea a cui regalare le emozioni del concerto, è prevista un diretta streaming sul sito de Il Mattino e una radiofonica su Radio Marte.Questo l'albo d'oro della manifestazione:Enzo Avitabile; Francesco Baccini; Eugenio Bennato; Tony Cercola; Nello Daniele; Maurizio de Giovanni; Teresa De Sio; Dj Roberto Funaro; Gianni Guarracino; Peppe Lanzetta; Pietra MontecorvinoJoe Amoruso; Enzo Avitabile; Joe Barbieri; M’Barka Ben Taleb; Nello Daniele; Giovanni Caccamo con Deborah Iurato; Mel Collins; Maurizio de Giovanni; Tony Esposito; Foja; Dj Roberto Funaro; Jovine; Mandolino Liberato; Claudia Megrè; Ciccio Merolla; Neri per Caso; Monica Sarnelli; Speaker Cenzou con il Nucleo; Valentina Stella; Rino ZurzoloNello Daniele; Peppe Barra; Dodi Battaglia; Dj Roberto Funaro; Nino Buonocore; Nino D’Angelo; Sal Da Vinci; Fabio De Caro; Maurizio de Giovanni; Tony Esposito; Marina Mulopulos; 99 Posse; Marco Zurzolo