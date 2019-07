“Pioggia da Finestra”, Sche lancia il nuovo progetto musicale sul web

Martedì 23 Luglio 2019, 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il progetto musicale del giovane cantautore Roberto Schettino (in arte Sche) si apre con “Eva” ovvero il titolo dell’album pubblicato recentemente su piattaforme musicali come Spotify, Apple Music, Itunes, Google Play, Amazon, Pandora, Deezer, Tidal, Napaster, Iheart Radio, Claormusica, Saavn, Anghami, KKbox, Medianet e anche sulle storie musicali dei social network Instagram e Facebook.Per quanto riguarda Youtube Sche ha da poco pubblicato il video della prima traccia “Pioggia da Finestra (rearranged)”, «per trasmettere al meglio le sensazioni e le vibrazioni che il pezzo vuole comunicare».La tracklist del disco è composta da 10 canzoni, brani che raccontano storie, emozioni e tanto altro. Per realizzare il tutto è stato fondamentale l’aiuto di un mentore di prestigio come il chitarrista Gianni Guarracino, oltre alla collaborazione del grande bassista Roberto D’aquino il quale si è occupato della produzione dei primi due brani della tracklist, la produzione del brano che dà il nome al disco è stata seguita da Giovanni Rotondo,mentre la produzione del brano “Associazione a Delinquere” è stata pensata col giovane Lorenzo Forges per poi essere limata e finalizzata da un altro giovane produttore come Manuel Erry. La maggior parte delle canzoni all’interno dell’album sono state prodotte dal musicista Federico Palomba Porzio e dal fonico Giuseppe Lattanzi presso il “Nea Arcadia Studio”. Sche presso il suo profilo instagram (@bobbb30) ci accompagnato e descritto tutti i momenti di questo progetto, non ci resta che ascoltare!