Premio Bianca d’Aponte 2023, le cantautrici finaliste

Gli organizzatori del Premio Bianca D’Aponte hanno comunicato i nomi delle dieci finaliste (scelte tra 220 provenienti da tutta Italia) selezionate da una giuria di produttori, discografici, manager, cantanti, autori, musicisti e giornalisti per la diciannovesima edizione del premio dedicato alle cantautrici italiane. A contendersi il titolo di vincitrice assoluta - in palio una borsa di studio di € 1.000 - saranno: Ilaria Argiolas (Roma), Arianna Battilana dei Mockingjay (Varese), Irene Buselli (Genova), Cristina Cafiero (Napoli), Veronica Di Nocera (Caserta), Francesca Giannizzari (Potenza), Chiara Ianniciello (Salerno), Ophelia Lia (Biella), Alessandra Nazzaro (Napoli), Santanna (L’Aquila).

Le finali sono in programma al teatro Cimarosa di Aversa il 27 e 28 ottobre, con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti: per chi si aggiudicherà il Premio della Critica “Fausto Mesolella” (storico direttore artistico della manifestazione) è prevista una borsa di studio di € 800. Verranno inoltre assegnate menzioni per miglior testo (da quest'anno dedicato a Oscar Avogadro), alla migliore musica e migliore interpretazione, nonché altri premi e bonus come, ad esempio, concerti, partecipazioni ad altri festival, produzione e pubblicazione di brani, realizzazione di video, assistenza legale e manageriale, collaborazioni artistiche. A questo proposito è da poco giunta notizia che il NuovoImaie ha confermato il contributo economico finalizzato a realizzare un tour di sei concerti per la vincitrice dell’edizione 2022 o, in mancanza dei requisiti richiesti, per una delle altre finaliste.