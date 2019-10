Premio Tenco, Fiorello dalla parte di Achille Lauro: «I brani sono di tutti. Gli dirò di ricantare "Lontano, lontano" quando verrà da me»

Si chiude il sipario sull'edizione 2019 del Premio Tenco, che ieri sera ha dato appuntamento al prossimo anno sulle le note di Gianna Nannini. L'artista toscana si è esibita sul palco del Teatro Ariston, dove ha anche ritirato il suo personale Premio Tenco 2019, motivato anche con il merito di aver «abbattuto le staccionate tra la canzone d'autore e il rock». Per l'occasione, la cantante - che a breve pubblicherà anche il nuovo album intitolato

A tenere banco, anche a giorni dalla sua esibizione, è però ancora la questione dell'esibizione, in apertura della rassegna, di Achille Lauro che ha proposto anche e ripartirà in tour sia in Italia sia in Europa - si è esibita con una scaletta di suoi successi, pensata appositamente per la rassegna.che ha proposto anche

di Tenco. A tornare sull'argomento, come riferisce l'agenzia Ansa, nella sua rassegna stampa è stato Fiorello, dopo che nei giorni scorsi la scelta degli organizzatori era stata messa in discussione prima dalla famiglia Tenco e poi anche da Francesco Baccini.

Achille Lauro è stato massacrato perché ha avuto l'ardire di cantare una canzone di Luigi Tenco - ha detto Fiorello durante la sua diretta sui social - accompagnato da Morgan. Per me sono due grandi artisti, non soffermatevi a guardare le catene e i tatuaggi di Lauro che è stato invitato al premio Tenco, ma i pezzi che scrive. Vorrei capire se per cantare Tenco o Battisti ci vuole una dignità particolare, oppure questi grandissimi cantautori hanno scritto delle canzoni e le hanno lasciate per tutti. Proporrò ad Achille Lauro di ricantare 'Lontano lontanò quando verrà ospite da me».

Domenica 20 Ottobre 2019, 20:16 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2019 20:32

