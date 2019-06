Arriva “Puortame cù te”, il nuovo tormentone dell’estate firmato Frenk

Martedì 18 Giugno 2019, 14:02

Si intitola “Puortame cù te” il nuovo singolo del trapper Frenk che si candida prepotentemente come papabile tormentone estivo della costa campana e non solo.L’estate, infatti, è finalmente arrivata e come ogni bella stagione che si rispetti è tempo di hit dinamiche e allegre.Reduce dal successo del singolo “Cuore trap”, il nuovo brano di Frenk è destinato a ricevere grandi consensi e soddisfazioni grazie alla sua vivacità e ai suoi ritmi decisamente estivi e ipnotici in cui, non c’è solo musica, ma anche molto ritmo. Perfetta, quindi, per ballare a suon di raggaeton e sognare durante le calde giornate della stagione più amata al mondo.“Puortame cù te” parla di un litigio tra due fidanzati il cui finale è tutto da scoprire.Il testo nasce dalla volontà dell’artista di creare un brano semplice, con una melodia facile, che arrivasse diretta nel cuore di tutti gli ascoltatori: «È una canzone dedicata al sentimento che più ci inebria durante l’estate: l’amore. L’ho scritta subito dopo aver litigato con la mia ragazza, volevo dimostrarle il mio sentimento e farle capire che l’amore non ha distanza – confessa Frenk -. Soprattutto durante l’estate, infatti, ci capita di innamorarci in vacanza, lontano dalla città in cui abitiamo, e avere paura di tornare alla vita di tutti i giorni credendo che quell’amore estivo non avrà mai possibilità di crescere, perché lontani. Con “Puortame cù te” voglio dimostrare esattamente il contrario».Il giovane trapper salernitano, però, non è nuovo a imprese del genere: l’ultima proprio la scorsa estate con il suo primo singolo “24 Carati” quando ha dominato con la sua melodia tutte le spiagge salernitane.«Diversamente dallo scorso anno in cui ho utilizzato sonorità cupe e gravi tipiche del trap – spiega -, quest’anno ho deciso di utilizzare un sound energico e soprattutto più estivo così da permettere a tutti gli ascoltatori di divertirsi e ballare in spiaggia durante il calare del sole».