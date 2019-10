Raf e Tozzi, tornano insieme con un tour nei teatri italiani: ecco le date

Dopo il tour nei palasport di tutta Italia e l’evento che li ha visti protagonisti lo scorso settembre all’ARENA DI VERONA, RAF e UMBERTO TOZZI torneranno a esibirsi insieme in un imperdibile tour nei teatri, a partire da marzo 2020! Due repertori indimenticabili, rivisitati a due voci, uniti all’atmosfera intima dei teatri, che si scalderà grazie a una scaletta straordinaria, in cui non potranno mancare i loro grandi successi, da “Gloria” a “Self Control”, da “Si può dare di più” a “Cosa resterà degli anni 80”, da “Infinito” a “Ti amo”, ma anche “Ti pretendo”, “Gli altri siamo noi”, “Il battito animale”, “Immensamente”, il loro ultimo brano a due “Come una danza” e molti altri, tra cui la super hit, “Gente di Mare”.



Queste le date ad oggi confermate del tour (prodotto da Friends & Partners):

2 marzo – Europauditorium – BOLOGNA

8 marzo – Teatro Verdi – FIRENZE

25 marzo – Teatro Creberg – BERGAMO

31 marzo – Teatro Augusteo – NAPOLI

2 aprile – Teatro Team – BARI

6 aprile – Teatro Colosseo – TORINO

9 aprile – Teatro degli Arcimboldi – MILANO

14 aprile – Teatro Carlo Felice – GENOVA

18 aprile – Teatro pala Bruel – BASSANO

29 aprile – Auditorium Parco della Musica – ROMA



I biglietti sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 23 ottobre, su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 17:37 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 19:23

