Il rapper Tray Savage, 26 anni, ucciso in strada a Chicago. Era diventato famoso con l'etichetta di Chief Keef, Glory Boyz Entertainment

Il rapper Tray Savage, 26 anni, è stato ucciso da colpi di arma da fuoco nella tarda mattinata di venerdì 19 giugno 2020 a Chicago, la sua città. Non ancora chiara la dinamica del fatto di sangue che allunga la lista dei rapper morti in circostanze violente: pare che Savage stesse guidando a Chatmam, un quartiere della città, quando uno o più sconosciuti gli hanno sparato colpendolo alla spalla e al collo: l'artista è morto qualche ora dopo all'ospedale universitario cittadino.

Non ci sono attualmente dei sospetti, ma diversi testimoni - come riferisce il sito TMZ - hanno parlato di un SUV bianco nelle vicinanze del luogo del ferimento e il Chicago Sun Times sostiene che il rapper, in quel momento, stesse accompagnando a casa la fidanzata.

Il rapper, che dal 2013 faceva parte dell'etichetta Glory Boyz Entertainment, è stato ricordato così dal patron

della scuderia, Chief Keef: «L'intera famiglia della Chief Glo Gang è incredibilmente dispiaciuta per la morte di Kentray ‘Tray Savage' Young che ha perso la vita troppo presto. Il suo amore è stato sempre destinato alla sua fidanzata, ai bambini, alla famiglia e alla musica. Purtroppo, non possiamo tornare indietro dalle azioni compiute da altre persone, ma siamo fermamente convinti che Kentray ‘Tray Savage' Young dovrebbe essere qui con noi vivo, oggi, e continuare a dare il suo incredibile contributo alla società. I suoi amici, la famiglia continueranno a onorare la sua eredità».

Rapper Tray Savage, che deve la sua popolarità alla collaborazione con Chief Keef in "Chiefin Keef" ha scalato le classifiche con brani come "Faces", "Know Who I Am" e "Got The Mac".

