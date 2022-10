Rayo, «Chi mi amerà» in streaming il primo singolo del cantante napoletano con la passione per il pop e l'R&B

Esce oggi “Chi mi amerà”, il primo singolo di Rayo, cantante napoletano emergente, un brano che racconta dell’incertezza e irrequietezza che spesso accompagna le relazioni odierne.

La canzone parla del viaggio del protagonista nelle sue emozioni e nei suoi ricordi, viaggio che lo porterà poi a liberarsi dalla gabbia dei dubbi altrui e, con l’amaro in bocca, a chiudere il capitolo per poterne scrivere uno nuovo.

«Questo mio primo singolo rappresenta un nuovo inizio in tutti i sensi, una speranza per un nuovo capitolo della mia vita. Il mio obiettivo è arrivare al cuore dei miei ascoltatori e fargli sentire che non sono soli».

Classe 2000, Rayo nasce e cresce a Napoli. Fin da piccolo mostra uno spiccato interesse nei confronti della musica, iniziando a suonare la chitarra da autodidatta a circa 12 anni.

Durante l’adolescenza inizia a scrivere le sue prime canzoni, rigorosamente in lingua inglese, ispirandosi principalmente alla musica pop internazionale con influenze r&b, talvolta conditi da indie e alternative rock. Dopo il diploma di maturità decide di intraprendere un percorso di studi incentrato sulla musica, in particolare riguardo alla produzione di musica elettronica e frequenta anche un corso per tecnico del suono. Inizia a scrivere in italiano e frequenta corsi sul songwriting per poter esprimere al meglio il suo mondo interiore, ispirandosi alle penne di Blackbear, Frah quintale e Post Malone.