«Red Bull 64 bars live» a Napoli: a Scampia Kid Yugi, Tony Effe e Massimo Pericolo

Kid Yugi, Massimo Pericolo e Tony Effe sono i primi nomi annunciati che saliranno sul palco della terza edizione di «Red Bull 64 bars live» a Napoli: l’appuntamento è per il 4 ottobre, per la terza volta a Scampia, in piazza Ciro Esposito. L'annuncio è appena avvenuto durante una diretta Twitch con Blur, alla quale si sono uniti quelli che saranno tre dei protagonisti sul palco di Scampia.

Dopo un’ultima edizione da record nel 2023, sold out con 10mila presenze, il format musicale più iconico di Red Bull si prepara a tornare nella sua versione dal vivo all’interno della piazza che, negli ultimi due anni, ha accolto alcuni tra i più grandi artisti della scena rap e urban del nostro Paese.

Biglietti in vendita. Il live sarà disponibile in streaming, e a seguire on demand, su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull totalmente dedicato alla nuova musica, da dove è possibile rivivere le live del 2022 e del 2023.0