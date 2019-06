Relax in Costiera per Rihanna e il miliardario saudita Hassan Jameel

Mercoledì 5 Giugno 2019, 19:02

Sono arrivati in gran segreto, nel tentativo di schivare i paparazzi appostati sulla spiaggia. Il tempo di un pranzo romantico, come al solito riservatissimo, e poi via, la vacanza continua. Quasi una fuga d'amore per la 31enne cantante e attrice Rihanna e per Hassan Jameel, l'uomo d'affari saudita al quale è legata dal 2017 e che in passato è stato fidanzato della top model Naomi Campbell. Sebbene sia ormai consolidata, la coppia compare raramente in pubblico. L'unica foto dei due è stata scattata a marzo scorso durante una partita dei Los Angeles Lakers, squadra di basket che milita nella Nba americana e di cui Rihanna è una tifosissima: lei in jeans e canottiera del team californiano, lui in abiti sportivi scuri e berretto nero nel (vano) tentativo di passare inosservato. Ecco spiegato l'interesse dei paparazzi che oggi hanno invaso Marina del Cantone, tradizionale ritrovo estivo di personaggi del jet-set internazionale come Paul McCartney, Jennifer Lopez e Tom Hanks, solo per citarne alcuni. Fatto sta che Rihanna e Jameel hanno trascorso qualche ora in totale relax in un noto locale di Marina del Cantone, lontano da occhi indiscreti. La 31enne nativa delle Barbados, comunque, non è passata inosservata: in vestitino bianco e capelli sciolti, ha comunque incantato quelli che hanno avuto la fortuna di incrociarla in barca o al tavolo.