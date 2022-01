Renato Zero, messaggio a Red Canzian: «Amico, tieni duro»

Renato Zero sceglie la sua pagina social per mandare un messaggio a Red Canzian. E lo fa con parole dolci proprio per i fan dell'ex Pooh, ricoverato nei giorni scorsi a causa di un'infezione: «Noi artisti dispensatori di energie, emozioni, sentimenti e tante altre amorevoli attenzioni verso il palcoscenico e verso i nostri ostinati sostenitori, anche a noi succede, di perdere un po’ di smalto. Di sentirci vulnerabili, afflitti e stanchi. Ed il nostro amabile pubblico lo sentiamo lontano e non certo per una sua leggerezza o disattenzione nei nostri riguardi. Ma in questi momenti, abbiamo bisogno di conferme e di una consistente partecipazione, affinché la nostra stella torni a brillare, illuminando ancora il nostro ed il vostro, ambizioso, stupefacente ed appagante percorso di vita…»

Renato Zero si rivolge così a Red Canzian: « A te, insostituibile amico Red, raccomando di tenere duro. Di allontanare da te, questo odioso e rarissimo intruso. E di tornare ad affascinare le costellazioni con la tua “Arte”. E a voi, eterni affezionati del grande Red Canzian di non perderlo di vista neppure per un secondo. Perché “la vostra passione” è la sua infallibile medicina! Con infinito amore, Renato Zero»