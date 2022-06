Renato Zero e il ringraziamento all'Istituto Lazzaro Spallanzani nel giorno della Festa della Repubblica

«L'opera dell'ospedale Spallanzani di Roma è visibile e documentata, il professor Vaia ha magistralmente gestito la struttura nelle emergenze difficili di cui siamo a conoscenza ed oggi, 2 giugno, è anche grazie a questa eccellenza se la nostra bandiera sventola con rinnovato orgoglio e soddisfazione», dice un "amico della salute" come lui stesso - in chiusura del video messaggio - si definisce. Renato Zero, che non ha bisogno di presentazioni, ha voluto così onorare la Festa della Repubblica, ringraziando l'Istituto nazionale per le Malattie infettive e i suoi vertici per il lavoro svolto in questi anni difficili e complicati, scanditi dall'emergenza del Covid-19.

Il video del cantautore è stato postato sulla pagina Facebook di Francesco Vaia, dg dello Spallanzani, questa mattina. E proprio il numero uno dell'Istituto lo ha accompagnato con breve messaggio: «A due anni dalla visita del Presidente Mattarella allo Spallanzani. Due anni di lavoro intenso delle mie colleghe e dei miei colleghi dell'Istituto Sempre più orgoglioso di voi! Adesso un altro riconoscimento: Renato Zero, un grande della musica italiana, un Amico e sostenitore della Sanità Romana e Laziale, un nostro Amico sincero e

disinteressato. Grazie Renato!».

Anche l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato ha voluto ringraziare Zero «per le belle parole che ha voluto rilasciare nella giornata della festa della Repubblica a favore dell’Istituto Spallanzani. Renato si fa portavoce con generosità di un sentimento di stima popolare che ripaga della immensa fatica di questi anni terribili. Grazie Renato».