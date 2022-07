Rete Italiana World Music, c’è anche la Campania: La Bazzarra supporta il patrimonio musicale popolare

C’è anche la Campania nella Rete Italiana della World Music. La Bazzarra, insieme ad altre 18 realtà in 12 regioni d’Italia, è infatti tra gli enti che hanno scelto di supportare la Rete: alcuni tra i più importanti festival di world music, folk e musica popolare italiani. Insieme per mettere in rete e promuovere l’attività di associazioni e operatori culturali che, attraverso l’organizzazione di eventi e festival musicali ad alto impatto sociale ed ambientale, svolgono un importante lavoro di tutela, diffusione e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro paese. La Rete Italiana della World Music è stata di recente presentata a Roma in una conferenza in cui sono intervenuti Felice Liperi, giornalista e critico musicale; Maddalena Scagnelli, Direttrice artistica Appennino Festival; Ambrogio Sparagna, musicista ed etnomusicologo; Vincenzo Santoro, Responsabile Dipartimento Cultura e turismo ANCI; Flaminia Santarelli, dirigente Regione Lazio; Fabrizio Montanari, professore di organizzazione Università Modena e Reggio Emilia; e Jacopo Tomatis direttore artistico Premio Loano per la Musica Tradizionale Italiana. Tra gli obiettivi condivisi della Rete italiana, mappare e far emergere gli eventi di settore, promuovere un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, e supportare la crescita di un turismo legato al patrimonio musicale popolare.

La Bazzarra, società cooperativa di Torre del Greco presieduta da Gigi Di Luca, è uno spazio di creazione culturale che, dal 1991, lavora per creare sul territorio vesuviano un centro artistico polivalente che vuole promuovere un’opera di sensibilizzazione grazie al teatro, alla musica e alle culture etniche e al loro legame con i luoghi di riferimento e le persone che lo abitano. Al momento impegnata con Chi tene ‘o mare- Festival del Mare del Miglio d’Oro, curerà a settembre Ethnos- Festival Internazionale di Musica Etnica, uno dei maggiori osservatori di musica etnica e uno tra i festival di musica più importanti e attesi d’Italia, giunto quest’anno alla 27esima edizione.