Rhove, concerto flop: nessuno balla. Lui ferma la musica e se ne va, i fan: «Ma chi ti credi di essere?»

Sipario inconsueto quello di cui si è reso protagonista ieri il govane Samuel Roveda, in arte "Rhove", autore di "Shakerando" il singolo del momento, diventato vero e proprio tormentone dell'estate.

Rhove, concerto flop: cosa è successo a Ferrara

Durante un concerto tenuto ieri sera a Ferrara, il giovane rapper ha spiazzato tutti fermando la musica e abbandonando il palco. Prima di lasciare lo stage il cantante ha accusato il pubblico di non ballare al ritmo della sua musica e per questo ha abbandonato il palco. Sommerso dalle critiche subito dopo, Rhove ha replicato su Instagram: «Il live di ieri è andato bene e l'ho finito cantando tutti i pezzi fino alla fine.

Purtroppo pretendo tanto da me e vedendo un gruppo di persone che sotto al palco non mi dava segnali mi sono demoralizzato e ho detto quelle cose. Grazie a chi capisce e bella per tutto il resto dei ragazzi che stavano spaccando tutto. Ripeto, mi spiace per la gente che in prima fila sta col muso come se fosse un funerale. Shallatevi».