Rhove butta una ragazza in piscina durante il concerto. Poi si giustifica: «È stato un gesto amichevole»

Rhove ancora una volta si rende protagonista di una polemica scaturita sui social poche ore fa. Non è passato tanto tempo dall'ultima volta in cui l'attenzione mediatica si è concentrata sul giovane cantante lombardo. Samuel Roveda, il nome all'anagrafe, aveva interrotto il suo concerto a Ferrara perchè il pubblico era poco partecipativo. Da quel momento il rapper è stato ampianto criticato da alcuni colleghi. Aristi come Mahmood, Salmo e addirittura i Pinguini Tattici Nucleari hanno voluto dare la loro opinione sulla polemica.

APPROFONDIMENTI FERRARA Rhove, concerto flop: nessuno balla. Lui ferma la musica e se ne va,... L'EVENTO Concerto Fedez e J-Ax a Milano, in 20mila a ballare in Piazza Duomo ANNUNCI Fedez e J-Ax, un nuovo concerto insieme dopo 4 anni: «Ecco il...

Rhove interrompe il concerto e si scaglia contro il pubblico: «Non saltate abbastanza». Cos'è successo VIDEO

Myss Keta, al concerto il coro choc: «Portaci a p***ane». Lei si infuria: cos'è accaduto VIDEO

Lady Gaga, condannato a 4 anni l'uomo che sparò al dogsitter e le rubò i cani

Cosa è successo

Diventato famoso per Shakerando, tormentone di questa estate, Rhove continua a far parlare di se. Durante la sua ultima esibizione a Porto Cesareo in provincia di Lecce, il 21enne ha spinto una ragazza, facendola precipitare dentro una piscina. Totalmente vestita e con la borsetta in mano, dove teneva gli oggetti personali tra cui il telefono. Pare che il gesto non sia stato criticato dalla ragazza in questione, Chiara, che ha dichiarato di averci riso su. Il video originale, ora non più disponibile, è andato virale in pochissime ore sulla piattaforma cinese Tik Tok. Tra i commenti si legge la qualsiasi. Chi reagisce ridendo e chi invece critica duramente il gesto del giovane cantante: «Ma cosa gli salta in mente?».

Cosa ha detto il cantante

Poi Rhove ha preso le redini della polemica e ha deciso, ancora una volta, di esporsi sui social. Questa volta giustificandosi: «Il gesto di ieri era amichevole, infatti appena usciranno i video capirete che era un semplice scherzo. Subito dopo l’ho fatta salire sul palco ed era contenta e rideva. Le ho scritto oggi, l’ha presa bene, il telefono e la borsa sono ok, altrimenti le avrei dato i soldi per ripagare tutto».