Morto Richard Benson, storico chitarrista e personaggio tv: aveva 67 anni. «Ha lottato come un leone»

È morto all'età di 67 anni Richard Benson. Il musicista britannico, ma naturalizzato italiano, è stato un noto personaggio televisivo ed esponente della musica underground romana negli anni '70. L'annuncio del decesso arriva dalla pagina ufficiale di Richard Benson su Facebook: «Carissimi amici ed amiche, dobbiamo purtroppo darvi la notizia più brutta possibile. Richard ha lottato come un leone anche questa volta contro la morte e purtroppo non ce l'ha fatta. Ci ha lasciato. L'ultima volta però ci ha detto: "Se muoio, muoio felice"». Da anni lottava con patologie cardiovascolari.

Chi era Richard Benson

Richard Benson è stato uno dei personaggi più controversi del panorama musicale italiano. Non solo per la sua musica e le sue esibizioni pittoresche, nelle quali veniva colpito dagli spettatori con oggetti di qualsiasi tipo. Il mistero sulla sua nascita l'ha accompagnato per tutta la carriera. Il musicista dichiarava di essere nato a Woking e avere dunque origini anglosassoni. Ma a confermarlo c'è solo un passaporto pubblicato sui social del quale non si è mai conosciuta l'autenticità.

La sua carriera è iniziata negli anni Settanta, quando ha cominciato a farsi notare nei club romani. Ad aiutarlo a mettersi in mostra è la partecipazione nella trasmissione radiofonica "Per voi giovani", ideata da Renzo Arbore. Nonostante i successi musicali non siano mai davvero così dirompenti, riesce a farsi largo in diverse trasmissioni radiofoniche e televisive. Nel 1990 conduce un programma su Radio Rock, mentre negli anni successi comincia un percorso artistico particolare. Si esibisce nei locali a Roma diventando un fenomeno trash, con amplessi simulati e ferite sul corpo.

Nel 1999 pubblica il suo primo album da solista, chiamato Madre tortura. La sua carriera continua senza acuti e Benson si guadagna da vivere soprattutto con le sue esibizioni dal vivo e alcune ospitate televisive. Negli ultimi anni della sua vita cade in disgrazia, tanto che sua moglie Ester chiede aiuto economico ai fan.