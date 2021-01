Rihanna celebra San Valentino in sexy lingerie rossa: «Qualsiasi cosa vi faccia sentire bene, fatela!»

Sexy come Rihanna, a San Valentino, per un prezzo tutto sommato modico - da 11 a 66 euro - per uno o più capi della linea di lingerie che la pop star ha lanciato in occasione della prossima festa degli Innamorati.

Ok, molti penseranno che - in pandemia - questo non sia il momento giusto per celebrare alcunché, non così Rihanna, cantante ormai votata alla moda che ha lanciato la capsule (linea dedicata) Savage (Selvaggia) del suo marchio di beauty Fenty.

APPROFONDIMENTI EXTRALUSSO Rihanna, la villa di Londra in vendita per 32 milioni di sterline:... LA VIOLENZA Floyd, Rihanna e Beyoncé chiedono giustizia: «Siamo... TERZO POSTO Rihanna nella lista dei paperoni inglesi: «Patrimonio da 528...

E chi meglio di lei può essere la testimonial? Detto, fatto! La 32enne cantante si è fatta fotografare da Dennis Leupold in un completino slip e reggiseno vedo-non-vedo (più vedo che non vedo) e lunghi guanti da premiere all'Opera. A completare il "misfatto" un messaggio esplicito "Tu non sei il mio unico Valentino". A buon intenditor poche parole (funziona così anche nel mondo anglosassone).

Per i duri di comprendomio, Rihanna ha aggiunto: «Fate quello che vi piace di più, tutto quello che fa stare bene voi e il vostro/a innamorato/a. Se vi fa sentire bene e vi fare sentire sexy, fatelo!». La buona notizia è che le taglie di questa linea di lingerie sono altamente inclusive (insomma, anche non per filiformi) e vanno dalla 32A alla 42DD.

E siccome sotto le coperte è sempre valsa la par condicio Savage per Fenty ha lanciato anche il corrispettivo di linea maschile con il cantante Miguel che indossa una giacca da smoking lilla con boxer in tinta!

© RIPRODUZIONE RISERVATA