A qualcuno piace Rino anche 40 anni dopo

Come il fratello che non aveva, anche lui era figlio unico. Nel mucchio selvaggio dei cantautori, «eletta schiera, che si vende alla sera per un po' di milioni» (Guccini dixit), Rino Gaetano era una pecora nera, anzi un cane nero, che lui pecora davvero non è stato mai, con tutto il rispetto per il gregge, soprattutto se immune. Beffardo, sarcastico, sgangheratamente poetico come un Piero Ciampi senza alcool, provocautore come un Carmelo Bene...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati