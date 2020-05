“Rione Sanità”, Ralph P candidato ai Nastri d’Argento 2020 per la ​miglior canzone originale

Continua a far parlare di sè il giovane rapper napoletano Ralph P che, dopo aver ricevuto la nomination ai David di Donatello di quest'anno, conquista l’attenzione della stampa cinematografica italiana che lo candida ai Nastri d’Argento 2020 nella categoria miglior canzone originale per il brano “Rione Sanità”. Duecentomila visualizzazioni solo su youtube e innumerevoli ascolti e su Spotify, Rione Sanità è il brano che racconta, in rime napoletane, la storia di Antonio Barracano (interpretato da Francesco Di Leva), il personaggio nato dal genio teatrale di Eduardo De Filippo, riportato in scena a teatro e poi al cinema, nel riadattamento in chiave moderna del regista Mario Martone. «I lunghi mesi di tournée teatrale e in seguito le riprese sul set, mi hanno permesso di conoscere al meglio il personaggio, scavare nel suo intimo, nella sua testa, per poi racchiuderlo in questa canzone e farne un vero e proprio omaggio”, spiega l’artista profondamente legato all’opera in cui, oltre a firmare la colonna sonora, interpreta il ruolo di “Palummiello”.



«In questo periodo , dove tutto si è fermato e ha cambiato la vita di ognuno di noi, la notizia della candidatura non può che darmi forza e sperare in una grande ripartenza di tutti i settori, come quello della musica, del cinema, del teatro, fortemente colpiti. Sarebbe una gioia immensa ricevere un riconoscimento del genere alla mia prima esperienza cinematografica. È una sestina tosta dal momento che concorro con dei grandi artisti della musica italiana come Claudio Baglioni, Brunori SAS, Diodato e Nelson, anche se la sfida è con Liberato. Insomma stringo i denti e incrocio le dita, auguro a tutti un grande in bocca al lupo», afferma il rapper che presto lancerà il suo primo disco. © RIPRODUZIONE RISERVATA