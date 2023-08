Dopo le nuove generazioni (Avincola, Serepocaiontas, Gaia, Gaudiano), «Sui sentieri degli dei» aspetta stasera una veterana della canzone italiana, la piccola grande donna Rita Pavone, 77 anni, ma grinta, e voce, ancora da vendere. Appuntamento alle 21 al parco della colonia montana di Agerola, ingresso libero.

Sorprende il titolo del tuo show, Rita: «Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro».

«Non trovavo il nome giusto per il mio spettacolo, poi ho sentito Pierangelo Bertoli cantare "Muso duro" e mi sono riconosciuta nei versi del cantautore combattente: ricordo con gioia i successi passati, ma poi mi butto in nuove sfide, alzo l'asticella. Quando non farò più così sarà arrivato, per davvero, il momento di smettere, di appendere le scarpette, anzi il microfono, al chiodo».

Dicevamo di Bertoli.

«Ho chiesto il permesso di usare quei versi per il mio titolo al figlio, che me li ha concessi volentieri. E mi piace fornire occasione per tornare a parlare di lui: ha scritto cose importanti, è ingiusto dimenticarlo».

Stasera ti consegneranno anche un premio alla carriera. Sessant'anni di carriera, dagli esordi discografici nel 1963, dopo l'exploit al Festival degli sconosciuti di Ariccia dell'anno prima, al 2023.

«Sei decenni: li racconto, li canto e li ricordo sul palco, accompagnata da una band di cinque elemento. Dagli esordi ad oggi. Dalla ragazzina allo sbaraglio alla donna che si autoproduce. Da "La partita di pallone", "Datemi un martello", "Viva la pappa col pomodoro", "Cuore" a un disco come "Gemma e le altre" del 1989, in cui finalmente ero anche autrice, produttrice, arrangiatrice. Un disco forse in anticipo sui tempi, visto che parlava di questione femminile, persino di omosessualità femminile».

Tieni molto a quel disco.

«Sì, ormai non credevano più in me, alla Rca mi davano pezzi pensati per altri, scartati da altri. I tempi erano cambiati e in qualche modo mi stavano scaricando. Però io sono qua, ho diviso il palco con Eric Burdon, ho duettato con Paul Anka, ma anche con Mika».

E la musica che ci gira intorno?

«Ho difficoltà a trovare cose che mi piacciano, ancor più cose che io possa cantare. I tormentoni ci sono sempre stati, e durano una stagione, qualche volta di più. Ma le canzoni-canzoni sono un'altra cosa, e io cerco quelle. Mi piacciono, però, le cose che stanno facendo Lazza, Tananai e Irama: dicono cose profonde, rispettano la forma canzone rinnovandola dall'interno».

Faresti un disco con loro?

«Magari, chissà se loro farebbero un disco con me».

Potresti sempre raccontargli di quella volta che hai incontrato Elvis Presley.

«Eravamo a Nashville, ma non voglio far colpo con vecchie storie».

Ma la tua è una gran bella storia.

«Diciamo che è la storia di una ragazzina magra, alta come un comodino, senza seno e con un visetto alla Mickey Rooney che ce l'ha fatta lo stesso, in piena epoca delle maggiorate».

Avevi voce, grinta, personalità.

«Soprattutto l'ultima, ce l'ho ancora, non c'è età che mi fermi».

Guerriera senza scudo e senza spada, cinquanta milioni di dischi venduti, ormai vivi in Svizzera. Com'è l'Italia vista un po' da lontano?

«Bella, difficile, precaria, in crisi. E poi di nuovo bella. Ma il problema non è l'Italia ma il mondo, i tempi che stiamo vivendo. Chi è nato nel dopoguerra è stato fortunato, avevamo niente, ma anche tutto, ci bastava pochissimo. Oggi... non sta cambiando drammaticamente solo il clima ma anche il nostro modo di pensare. Alcune cose di questi giorni mi sono aliene del tutto, altre me le faccio piacere per convenienza o per non essere sempre in guerra, altre invece mi piacciono proprio. E non parlo solo del mio mondo».