De Simone: «Porto al Quirinale la mia Napoli europea»

Nel programma del concerto al Quirinale di domani, trasmesso in diretta alle 11.50 dalla cappella paolina su Radiotre Rai, spicca un pezzo nuovo di Roberto De Simone, dedicato al presidente della Repubblica Mattarella. Un pezzo inedito che profuma antico, trattandosi della trascrizione-«reinvenzione» di un rondeau trecentesco di Guillaume de Machaut, «Ma fin est mon commencement» (La mia fine è il mio principio). De Simone ha proiettato l'originale traccia vocale del pezzo in una dimensione nuova e cameristica. Così, il brano rinasce per chitarra (Edoardo Catemario) e quartetto d'archi, il Quartetto Canonico. In scaletta anche una suite da Gesualdo Da Venosa di Catemario e «I racconti di mamma Orca» di De Simone.

LEGGI ANCHE Concerto al Quirinale, il Napoli Teatro Festival rende omaggio al maestro Roberto De Simone



Perché quest'operazione, De Simone?

«Forse per riparare a un torto. Il rapporto tra Napoli e l'Europa delle antiche scuole nazionali, quella fiamminga specialmente, riveste un ruolo storico musicale cruciale, eppure appare trascurato dalla musicologia ufficiale. Se ne parla superficialmente, però io vi indago da anni».



De Machaut era francese.

«Sì, ma dobbiamo ampliare la prospettiva per cogliere il respiro europeo di Napoli capitale della musica. E parlare di Ferrante d'Aragona, per esempio, sovrano illuminato cui spetta il merito di aver portato a Napoli un teorico decisivo come il fiammingo Johannes Tinctoris, favorendo la creazione di una straordinaria cappella di canto».



Siamo alla fine del Quattrocento, dunque.

«Tinctoris avvia un rapporto proficuo di scambio culturale tra scuole musicali diverse, tra Napoli e le Fiandre, i cui esiti compaiono nel lavoro di musicisti come Scipione Stella, Giandomenico del Giovane, via via fino a Gesualdo, il quale forse fu allievo di Jean de Macque; un altro franco-fiammingo».



Per arrivare a de Machaut, occorre un salto all'indietro.

«La rete di relazioni, suggestioni, riferimenti è fittissima e ha radici profonde. Non è un caso che Tinctoris si interessasse all'opera di Adam de la Halle, che nella Napoli angioina crea le prime forme di teatro musicale. Andiamo ancora più indietro nel tempo, dunque. L'opera di de Machaut, ascrivibile al fenomeno stilistico della ars nova, percorre un portentoso filo rosso che lega secoli lontani tra loro e Napoli all'Europa».



Dove risiede il tratto distintivo di questa parentela culturale?

«Nell'interesse che tutti quanti i grandi fiamminghi di stanza a Napoli volsero verso la nostra rigogliosa tradizione popolare di canto. Orlando di Lasso, col suo florilegio di villanelle, certifica la commistione tra scuole e stili, consolidando l'intuizione di de Macque. Il genio di Gesualdo segnerà l'evoluzione del linguaggio in senso cromatistico, più che diatonico; ma la strada era stata tracciata».



Di questo legame osmotico tra mondi culturali diversi, cosa resta oggi?

«Troppo poco. Questo è uno dei motivi che mi ha spinto a riprendere un classico come de Machaut. Il fatto è che la scuola napoletana, col barocco e l'avvento dei castrati, prenderà tutta un'altra strada, dissipando questo patrimonio di sapienza antica. Solo Florimo avrebbe percepito l'importanza dei fiamminghi a Napoli, come testimonia la sua volontà di acquisirne i ritratti in conservatorio, pure in epoca di acceso nazionalismo».



Chiariamolo subito, maestro: la sua non vuole essere un'operazione musicologica né un esercizio di stile.

«Per carità, certo che no. Se avessi riproposto il pezzo di de Machaut da musicologo, usando le voci come nell'originale, avrei solo fatto dell'antiquariato. Ma sono un compositore, così ho messo in atto una costruzione diversa, senza tradire lo spirito dello spunto. Tutto il mio lavoro nasce sulla base di studio e stimoli. Non credo all'estro del momento. Quando passo dalla forma vocale a quella strumentale, so per esperienza cosa succeda».



Il suono: la scelta della dimensione cameristica ne sottolinea il valore.

«Qui sta la modernità del progetto. Il lavoro è pensato in funzione degli esecutori. La fiducia in Catemario mi ha spinto a elaborare una scrittura strumentale tecnicamente complessa, ricca di ornamentazioni, con armonie spesso ardite. Il suono del quintetto emerge in termini peculiari, non equivocabili. Un'orchestra d'archi che volesse rendere il pezzo dovrebbe prima riequilibrarne i timbri; non riuscirebbe a farlo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA