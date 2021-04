Roberto De Simone: «Il mio Stravinskij cubista della musica»

Il sei aprile del 1971, l'ottantanovenne Igor Stravinskij muore, a New York per un attacco cardiaco. Nove giorni più tardi, i suoi funerali saranno celebrati a Venezia: una gondola trasporta il feretro fino alla Basilica dei santi Giovanni e Paolo e, di lì, all'isola di San Michele, dove il compositore è sepolto, accanto a Sergej Djagilev che gli fu complice e amico geniale. Per alcuni, è stato il musicista più importante del ventesimo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati