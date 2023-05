Roberto Rossi, morto il discografico: da Sanremo a X Factor, lanciò tantissimi artisti

Morto questa notte Roberto Rossi, A&R Director della Columbia Sony Music Italy che annuncia la sua scomparsa. Diplomatosi in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, Roberto Rossi ricopriva il ruolo di A&R Director presso Sony Music Italy da più di vent'anni. Discografico, autore, maestro e collega stimato da tutti, Roberto ha vantato numerosi e importanti successi nonché una lunga esperienza al Festival di Sanremo come direttore d'orchestra di tanti artisti. Aveva lavorato, tra gli altri, con Marco Masini, Francesco Renga e Simone Cristicchi.

Stanotte è venuto a mancare Roberto Rossi, A&R Director Columbia Sony Music Italia. Roberto è stato un membro fondamentale della grande famiglia di X Factor, grazie a lui tanti talenti hanno avuto l’opportunità di emergere e crescere, sul nostro palco e fuori. Per la sua… pic.twitter.com/OU3NPSbDVl — X FACTOR (@XFactor_Italia) May 11, 2023

«E' scomparso un grande compositore, musicista, discografico nonché direttore artistico.

Claudio Cecchetto: «Quando Fiorello e Sandy Marton vivevano insieme. Gerry Scotti? Lo fermai in aeroporto, voleva lasciare l'Italia»

Scrive l'account Twitter di X Factor. «Stanotte è venuto a mancare Roberto Rossi, A&R Director Columbia Sony Music Italia. Roberto è stato un membro fondamentale della grande famiglia di X Factor, grazie a lui tanti talenti hanno avuto l’opportunità di emergere e crescere, sul nostro palco e fuori. Per la sua professionalità, per la sua umanità e gentilezza, per la sua fantastica energia vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine. Da X Factor le più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi colleghi e amici».