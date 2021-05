Roby Facchinetti in lacrime a Oggi è un altro giorno: «Non c'è più. Lui era oltre». Serena Bortone commossa

Roby Facchinetti si commuove in diretta a Oggi è un altro giorno: «Non c'è più. Lui era oltre...». Oggi, il musicista volto storico dei Pooh è stato ospite in collegamento nel programma di Serena Bortone per ricordare un amico e collega scomparso lo scorso anno.

Roby Facchinetti ricorda Ezio Bosso, direttore d'orchestra, pianista e compositore, affetto da una malattia neurodegenerativa, morto all'età di 48 anni. Ecco le parole commosse di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati