Rocco Hunt e Ana Mena tornano con la hit estiva «Un bacio all'improvviso»

La coppia dell’estate è tornata. Dopo il successo della loro ultima hit “A un passo dalla Luna” che ha raggiunto i 5 dischi di platino in Italia e sta conquistando il mercato internazionale scalando le classifiche di America Latina, Spagna e Francia, Rocco Hunt e Ana Mena rinnovano la loro fortunata collaborazione internazionale e tornano a farci ballare con “Un bacio all’improvviso” (Epic/Sony Music), il nuovo singolo fuori ovunque da venerdì 4 giugno. Da oggi, è disponibile il presave e il preadd: https://epic.lnk.to/Unbacioallimprovviso.

L’hit maker campano unisce ancora una volta il suo talento con quello della splendida stella nascente della musica latina creando un mix perfetto di sensualità, allegria e spensieratezza per questo brano che ha tutte le carte in regola per diventare la nuova colonna sonora dell’estate 2021.

La loro “A un passo dalla Luna”, hit dell’estate 2020 certificata 5 volte Platino in Italia, ha superato oltre i 350 milioni di stream totali ed è rimasta per 9 settimane consecutive al 1° posto della classifica dei singoli più venduti (dati Fimi/GfK). Il brano è stato tradotto anche in spagnolo e nella versione “A un paso de la luna” ha guadagnato 4 dischi di Platino ed è stato per la prima volta al n°1 dei brani più trasmessi dalle radio spagnole (dato diffuso da Promusicae) e diverse volte al 1° di LOS40. Il brano in Francia, nella sua versione con la pluripremiata pop band messicana i Reik, è entrato nella TOP 50 nella classifica dei brani più ascoltati su Spotify.

Oltre ai suoi brani, Hunt è anche autore delle più grandi hit degli ultimi anni: “Karaoke” (certificazione 5 Platini - singolo più venduto del 2020) di Boomdabash e Alessandra Amoroso, “Don’t Worry” (certificazione Platino) dei Boomdabash, “Mambo Salentino” (certificazione 3 Platini) dei Boomdabash e Alessandra Amoroso, “Per Un Milione” (certificazione 4 Platini) dei Boomdabash, “Portami con te” (certificazione 2 Platini) dei Boomdabash, “Moscow Mule” (certificazione 2 Platini) di Benji & Fede, “Roma-Bangkok” (certificazione Diamante) di Baby K e Giusy Ferreri e “Señorita”, il nuovo singolo di Clementino e Nina Zilli.