Rocco Hunt, Non litighiamo più: «Nun ve preoccupate, ce pensa zio Rocchino»

In occasione dell'uscita del suo nuovo singolo «Non litighiamo più», in cui canta della forza dell'amore, il rapper campano Rocco Hunt ha deciso di voler risolvere i problemi di cuore, e non solo, dei suoi fan. Come? Semplice: basta scrivere una lettera in cui si descrive il proprio problema e la si dovrà consegnare in uno degli stand presenti tra Salerno, Napoli e Caserta, dove delle ragazze saranno incaricate di raccogliere le lettere e consegnarle a Rocco Hunt stesso che, dopo averle lette, ne sceglierà tra tutte una sola e aiuterà chi l'ha scritta ad «apparare un po' la situazione».