Rocco Hunt presenta il nuovo singolo «Fammi scendere»

Venerdì 21 Settembre 2018, 19:07

Ieri è stato ospire di Radio 105, che ha mandato on air «Fammi scendere», il nuovo singolo di Rocco Hunt che già sta attirando la curiosità di migliaia di fan.Si tratta di un pezzo che parla di una storia d'amore con una persona sbagliata ma, allo stesso tempo, della difficoltà di vivere secondo le regole che impone la società.Esemplificativa una strofa del brano che recita: «Ho capito che ci tieni ma non sai apprezzarmi. Forse eravamo giusti in un tempo sbagliato. La strada nuova è peggio di quella che abbiam lasciato. Vedi i lucchetti chiusi in questo ponte.Chissà se stanno ancora bene insieme, Il tempo li sta arrugginendo maa un amore non vuole catene».Ed ancora: «Nessuno che chiama più. Con una cabina della Telecom per strada. Un vecchio stereo in una macchina rubata che non si voleva accendere. Nessuno ci spera più che si faccia il giorno per andarsene di casa.Dormivamo in una macchina rubata, sui sedili con la cenere. Fammi scendere. Ogni tanto mi ritorni un po' come i vinili, Il tuo silenzio fa rumore come una Polini se è finita così, non dipende da me. Sei volata come cenere. Fammi scendere. Fiori di quartiere mai sbocciati, andavamo al cinema annoiati...»